Tutti coloro a cui è stato somministrato l'immunizzante monodose Johnson&Johnson dopo sei mesi dovranno fare il richiamo, o con Pfizer o con Moderna. Lo ha stabilito l'Aifa. Oltre un milione e mezzo di italiani dunque, in buona parte donne stando ai dati regionali, riceveranno l'ulteriore inoculazione con un vaccino a mRna dopo 6 mesi da J&J. In sostanza, il booster dovrebbe partire da subito poichè in Italia il vaccino dell'azienda Usa Janssen è stato disponibile da aprile scorso e fino a fine giugno, inizi di luglio, quindi i 180 giorni previsti sono già trascorsi. Ma novità arrivano anche per i vaccinati con sieri non riconosciuti dall'Ema ma utilizzati molto da stranieri che risiedono o lavorano in Italia. L' Aifa, infatti, sta valutando di autorizzare una dose booster per quanti abbiano fatto vaccini come Sinovac e Sputnik. «Oggi si è ragionato di aprire alla possibilità di una dose booster per i vaccinati con altri vaccini come Sinovac e Sputnik: questi vaccini avranno questa possibilità. Tale decisione credo che faciliterà l'acquisizione del green pass», ha detto alTg1 il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini.



