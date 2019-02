Lorena Loiacono

Scuola inagibile, tutti a casa. Fino a data da destinarsi. Accade sulla via Casilina, al Centro di formazione professionale Sant'Antonio, giudicato inagibile da venerdì scorso e ora chiuso ai suoi studenti. La scuola prepara i ragazzi dopo la terza media, con corsi triennali completamente gratuiti per diventare acconciatori, elettricisti, meccanici ed elettromeccanici. I ragazzi escono da lì a 17 anni e, praticamente, sono pronti per entrare nel mondo del lavoro. Si tratta di una valida alternativa alle scuole superiori per quei ragazzi che decidono di portare a termine il percorso della scuola dell'obbligo, fino a 16 anni, ma preferiscono poi andare subito a lavorare. Un corso di studi molto seguito, quindi, che ora rischia di fermarsi.

La sede di via Casilina si trova vicino alla fermata Giardinetti della metro C ed è facilmente raggiungibile da tutta Roma e provincia anche grazie alla linea ferroviaria laziale. La prima ipotesi, prospettata ai genitori dei ragazzi, è quella di trasferirsi presso il centro di formazione professionale Teresa Gullace in via delle Fragole, in zona Alessandrino. «Per molti dei nostri ragazzi, appena 14enni o poco più spiegano alcuni genitori spaventati dal futuro incerto della scuola - è difficile da raggiungere. Non possiamo rischiare di fargli perdere l'anno. Inoltre ci chiediamo come sia possibile spostarci lì dove ci verrebbero fornite solo 9 aule. Come faranno i ragazzi a lavorare nei laboratori?». Le classi da spostare sono molte di più. Oltre ai 4 corsi, di tre anni ciascuno, nella sede di Giardinetti ci sono infatti anche i corsi del IV anno, riservato agli allievi che hanno conseguito la qualifica triennale e vogliono conseguire il diploma professionale per l'esercizio d'impresa e l'apertura di un'attività in proprio, i corsi individualizzati per i ragazzi svantaggiati dai 16 ai 29 anni e i corsi di apprendistato. La paura delle famiglie e degli iscritti è di restare senza attività laboratoriali.

Il corso di formazione rilascia infatti l'attestato di qualifica professionale, riconosciuto in Italia e valido anche in Europa come III livello Europeo EQF, che consente sia di iniziare a lavorare sia di proseguire con la formazione professionalizzante. I ragazzi alla fine del triennio possono anche decidere di reinserirsi nel percorso scolastico tradizionale.

