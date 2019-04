Tutte le sfumature del cinema francese di oggi in 24 film e tre grandi incontri - con il compositore Alexandre Desplat e i registi Jacques Audiard e Cédric Kahn: da domani la nona edizione di Rendez-Vous Festival del nuovo cinema francese, prende il via a Roma con la proiezione, alle 19 al cinema Nuovo Sacher, del film d'apertura Le invisibili di Louis-Julien Petit, commedia corale (campione d'incassi in patria) che ha per protagoniste le assistenti sociali di un centro che presta assistenza alle donne senza fissa dimora.

Con proiezioni (in versione originale con sottotitoli in italiano) tra il Cinema Nuovo Sacher e l'Institut français - Centre Saint-Louis, Rendez-Vous proporrà in anteprima, tra gli altri, anche il film americano di Audiard I fratelli Sisters, L'uomo fedele di Louis Garrel, in cui il regista recita accanto alla moglie Laetitia Casta, Amanda di Mikhaël Hers, visto a Venezia 75 e in sala dal 9 maggio, e I Feel Good, commedia sociale dei folli e geniali Benoît Delépine e Gustave Kervern. (M. Gre.)

