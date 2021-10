Tutte le Lune del cielo

Mano alle semine perché il proverbio non lascia dubbi: «O molle o asciutto, per san Luca ovvero oggi lunedì 18 ottobre - semina tutto».

I semi che hanno infatti bisogno del freddo per spuntare devono essere seminati ora, seguendo la Luna calante o crescente a seconda del tipo di ortaggio o fiore. Anche perché questa settimana di Lune ne avremo di ogni tipo. Compresa la Luna piena, il 20, utile a seguire un giorno di dieta liquida per depurare l'organismo. Si tratterà di bere tè, tisane, centrifugati, acqua e succhi non gassati e non zuccherati. Ottimo sarà il centrifugato di mele, carote e sedano.

Se invece il cambio di stagione ci procura un po' di insonnia, Luna piena e calante renderanno ancor più efficace una tisana antistress a base di biancospino, da bere o da aggiungere all'acqua del bagno.

Lunedì 18 Ottobre 2021

