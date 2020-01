«Tutte le grandi capitali europee hanno una circle line, una linea su ferro circolare che corre attorno al centro della città e si collega alla restante rete del trasporto pubblico. A Roma si chiama anello ferroviario e attende da 30 anni di essere completato». Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «È per questo che l'anno scorso abbiamo approvato un'intesa con Rfi, che si è fatta carico di portare a termine il raddoppio della linea Vigna Clara-Valle Aurelia e di sbloccare i lavori per la chiusura dell'anello ferroviario con la realizzazione del nodo di scambio a Tor di Quinto. Per iniziare è fondamentale riaprire la stazione Vigna Clara, a Roma nord, realizzata per i Mondiali di Calcio del 90, utilizzata per pochi giorni e rimasta chiusa da allora! Questo a causa dei continui ricorsi al Tar da parte di residenti preoccupati per l'impatto ambientale e acustico. La stazione è pronta, praticamente nuova. A breve inizieranno le prove tecniche per la sua riapertura, in un quartiere di Roma privo di infrastrutture su ferro. Eppure leggo ancora di polemiche, proteste e ricorsi di chi vorrebbe tenerla chiusa. Noi chiederemo a Rfi di continuare a lavorare per attivare la fermata entro la fine dell'anno, come annunciato dalla stessa società. Assicuro ai cittadini che affronteremo e risolveremo insieme tutte le questioni riguardanti il rumore, le vibrazioni, i parcheggi e il vicino mercato».

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA