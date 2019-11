Tutte le erbe medicinali per le donne

ROMA - Menta e lavanda invogliano a fare shopping. La salvia? Rassicura le più tirchie. Barberina e crespino in soccorso a chi soffre di diabete mellito e fibromi, contrastati anche dalla cannella utile per la menorragia. Sono solo alcune delle 66 erbe in rosa, piante, alberi e fiori «amici» delle donne che possono servire per risolvere o alleviare alcuni sintomi, quando per esempio i farmaci non sono sufficienti, o quando i farmaci prescritti non vengono tollerati.

«Perché la salute viene dal prato», dice Roberta Maresci, coautrice insieme a Cindy Gilbert de Il grande libro delle erbe medicinali per le donne (Edizioni Sonda). Pensato come un'agile guida unica nel suo genere, ha una doppia consultazione: dalla patologia ai rimedi e dall'erba ai benefici a misura di donna e pillole di curiosità. (A.Cap.)

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

