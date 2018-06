«Tutta la squadra ti è vicina» X Factor si stringe ad Asia

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaUn lungo applauso e l'abbraccio dei colleghi accolgono Asia Argento durante la registrazione della prima tappa di X Factor a Pesaro. Malgrado il lutto che l'ha colpita pochi giorni fa, l'attrice romana ha deciso di sedersi al banco dei giudici Fedez (insieme nella foto), Mara Maionchi e Manuel Agnelli e onorare il suo lavoro.Attraverso i canali social, la trasmissione si è stretta attorno al dolore di Asia «nonostante stia vivendo un momento difficilissimo - si legge - il nostro giudice ha scelto di essere presente a Pesaro. Tutta la squadra di X Factor le è vicina e rispetta la sua scelta». Il suicidio di Anthony Bourdain, impiccato con la cinta di un accappatoio in un hotel di Parigi, è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Lo chef faceva coppia con Asia da circa un anno e mezzo e si erano conosciuti a Roma quando Bourdain registrò una puntata del suo show. Da allora non sono più lasciati e Asia era diventata la regista del suo show. Su twitter la Argento aveva scritto di essere più che devastata dalla notizia della morte di Antony chiedendo rispetto e privacy per sé e per la famiglia. Cosa che ovviamente non è avvenuta. La sua bacheca è stata invasa dagli insulti soprattutto dopo lo scoop fotografico di Rino Barillari che la ritrae insieme e mano nella mano con il giornalista francese Hugo Clement.«Se fosse stato il tuo amore, la tua roccia, forse non avresti dovuto uscire con Hugo Clement. Quelle foto hanno devastato Anthony» è solo uno dei commenti postati e che imputano ad Asia la causa del suicidio dello chef. Un linciaggio in piena regola a cui la figli di Dario Argento è abituata soprattutto sopo le sue accuse durante il caso Weinstein. Ad esprime sere solidarietà è vicinanza l'ex presidente della Camera Laura Boldrini «Cara Asia Argento - scrive su twitter - Io sto con te».riproduzione riservata ®