Tutta la (prossima) stagione in un trailer show con performance dal vivo delle compagnie attoriali. Il teatro de' Servi prosegue la tradizione consoildata e presenta il cartelone 2019-20 - Immaginazione in movimento - con Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi a fare da padroni di casa sul palco, ma anche da co-protagonisti, insieme a Valeria Monetti e Daniele Derogatis, di Una zitella da sposare. Ci saranno l'inventiva e la fantasia di Veronica Liberale ed Antonio Romano rispettivamente con Direzione Laurentina e Finché amianto non ci separi, di Monica Lugini e Paolo Pioppini con Mamma balli con me? In scena anche Marco Simeoli in Tutti i grandi amori in 90 minuti e Milena Miconi ne L'uomo perfetto. Poi le novità, da Milano la tragicommedia con Antonio Cornacchione ed Ippolita Baldini L'ho fatto per il mio Paese ed lo spettacolo vincitore del concorso Autori under 35, Per favore non uccidete Cenerentola con Ludovico Fremont. Spazio ai giovani con le ragazze di Tabù e con l'emozionante commedia diretta da Gianni Corsi con la supervisione artistica di Massimiliano Bruno, Strike. Non mancheranno i temi della quotidianità come la maternità di Uno di voi e i giochi di coppia e tradimento di Quattro amici fanno due coppie. (E. Ben.)

Via del Mortaro 22, oggi, domani e giovedì, ore 21, info 066795130, www.teatroservi.it

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

