Tuscia, Immaginario Etrusco

Tiziana Boldrini

Eventi per tutto il weekend a Cerveteri e Tarquinia, tra i maggiori siti archeologici del Lazio, al centro di Immaginario Etrusco, la rassegna che fino al 7 settembre animerà l'estate della Tuscia. Per festeggiare i quindici anni delle due cittadine come patrimonio mondiale Unesco, la manifestazione punterà i riflettori sulle necropoli della Banditaccia, a Cerveteri, e di Monterozzi, a Tarquinia. Tra spettacoli teatrali, visite a tema e laboratori, oggi andrà in scena anche la musica con Micol & Band, live a Cerveteri con Arparock, l'album d'esordio che miscela rock, pop, dub e nu jazz, e con Coro Cantering, che a Tarquinia porterà sul palco un repertorio folk, con brani popolari italiani e non. Domani la necropoli della Banditaccia ospiterà il duo Cognatti-Piedimonte, alle prese con Novecento di Alessandro Baricco, sonorizzato dal jazz di Simone Di Cataldi mentre domenica, nella stessa cornice, replicherà lo spettacolo Opera Pia di Gianfranco Vergoni (info 069940001, 0766856308, www.art-city.it).

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

