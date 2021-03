Turni riprogrammati e farmacisti in campo

«L'impatto di tale sospensione sulla campagna può valutarsi su 200mila vaccinazioni in meno», aveva annunciato due giorni fa il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, dopo lo stop ad AstraZeneca che dovrebbe essere riassorbito «nell'arco di un paio di settimane anche grazie all'incremento della quantità del vaccino Pfizer stimato in 707.850 dosi». Le Regioni nel frattempo si sono già riorganizzate per riprendere i piani lasciati in sospeso. Tra le altre Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono già pronte e riprenderanno subito - a partire dalle 15 di oggi - la somministrazione del vaccino di Oxford.

Coloro che avevano già un appuntamento fissato dal pomeriggio odierno dovranno regolarmente recarsi al centro indicato mentre chi ha saltato il turno in questi quattro giorni di stop sarà riprogrammato direttamente dalle Regioni con un sms. Slitta invece a lunedì - con lo stesso criterio - la ripresa della Liguria.

Nel decreto Sostegni, atteso oggi in Consiglio dei ministri, dovrebbe essere introdotta una norma per consentire la somministrazione di vaccini nelle farmacie. Si parla di circa 73mila farmacisti operativi in oltre 19mila presidi sul territorio. Questo è quanto è emerso nella la riunione tra il governo e i capigruppo della maggioranza.

La norma, come annunciato in commissione dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbe permettere ai farmacisti di somministrare le dosi di vaccino dopo un breve corso preparatorio. Secondo Federfarma i farmacisti potrebbero iniettare direttamente circa 200mila vaccini al giorno e non solo limitarsi a ospitare chi deve vaccinarsi.(S. Pie.)

