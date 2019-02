Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TurandotTEATRO ARGENTINAMarco Plini porta in scena l'opera musicata da Puccini interpretata dall'Opera di Pechino. Un incontro internazionale nella tradizione tra Asia e Europa (coproduzione tra China National Peking Opera Company, Ert e Metastasio di Prato).Tra le forme più sublimi di rappresentazione teatrale orientale: teatro, danza, musica, ma soprattutto arte attoriale (l'attore dedica la sua vita al perfezionamento del gesto artistico).Largo di Torre Argentina 52, fino a domenica,da 22 a 44 euro,www.teatrodiroma.netJean Renoire i maestri del realismo poeticoPALAZZO DELLE ESPOSIZIONIInaugura sabato la rassegna rende omaggio al grande regista francese a 40 anni dalla scomparsa. Per riscoprire sul grande schermo e a ingresso gratuito alcuni dei capolavori più amati da La grande illusione a La regola del gioco, da L'angelo del male a Il fiume, ma anche titoli mento noti come Toni, Il delitto del Signor Lange o La notte dell'incrocio, primo film dellal storia con protagonista il commissario Maigret.Scalinata di via Milano 9a, ore 21, ingresso libero fino esaurimento posti (assegnati un'ora prima) prenotazione solo con membership card, info www.palazzoesposizioni.it