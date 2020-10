Tumori maschili Sant'Andrea al top

ROMA- L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma riceve la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del Team Multidisciplinare Uro-oncologico e si conferma punto di riferimento regionale per i pazienti colpiti da neoplasie uro-genitali. E' un traguardo importante e prestigioso nell'ambito di un progetto, reso possibile grazie al sostegno incondizionato di Astellas e al supporto organizzativo di OPT. «Questa certificazione testimonia l'attenzione che il Sant'Andrea rivolge ai suoi pazienti oncologici, i soggetti più fragili nella pandemia dichiara Adriano Marcolongo, Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma A loro il Sant'Andrea dedica il massimo impegno, garantendo trattamenti completi, innovativi e sicuri: questo è ciò che oggi ci viene riconosciuto e certificato». Obiettivo del Team Multidisciplinare è assicurare al paziente una presa in carico rapida, efficace ed efficiente, tale da garantirgli un'offerta ampia e innovativa di opportunità diagnostiche, terapeutiche e assistenziali, secondo le più recenti Linee guida internazionali. «Il Team è stato creato a protezione del paziente, per una gestione multidisciplinare, che offra tutte le possibilità terapeutiche disponibili ed eviti che il singolo specialista possa gestire da solo la patologia. Inoltre il Team mette in comune tutti i trial clinici delle diverse specialità, offrendo i farmaci ed i trattamenti più innovativi», aggiunge il prof. Andrea Tubaro, Responsabile UOC Urologia dell'Aou Sant'Andrea di Roma. Per i tumori uro-genitali maschili non esistono programmi di screening, è fondamentale quindi un approccio integrato, che riduca i tempi della diagnosi e faciliti l'inizio di un percorso terapeutico multidisciplinare. Il concetto stesso del Team sottolinea come non esista uno specialista prevalente ma il successo dipende da un lavoro integrato tra le diverse specialità. «La collaborazione con l'Aou Sant'Andrea di Roma per questa certificazione conclude Giuseppe Maduri, Amministratore Delegato di Astellas Pharma rappresenta uno strumento concreto per migliorare la presa in carico del paziente, standardizzare le procedure e ottimizzare le risorse disponibili».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 05:01

