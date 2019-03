Tumori del sangue ecco tutte le novità

BOLOGNA - Negli ultimi decenni sono stati fatti passi da gigante nel miglioramento della qualità di vita e anche nella durata per chi è colpito da un tumore del sangue, grazie soprattutto all'introduzione di terapie di prima linea, ovvero combinazioni di trattamenti classici (chemio) con l'immunoterapia. È quanto emerge dal Post San Diego 2018, meeting che a Bologna ha fatto il punto sulle novità del congresso americano della Società di Ematologia (ASH). «Il Post ASH, giunto quest'anno alla 12° edizione - spiega Pier Luigi Zinzani, coordinatore dell'evento e Professore Ordinario di Ematologia, Istituto Seràgnoli' Università degli Studi di Bologna - rappresenta un aggiornamento completo ed altamente qualificato per gli specialisti italiani».

In particolare sono stati mostrati i risultati incoraggianti di numerosi studi con l'impiego di anticorpi monoclonali in associazione ai classici famaci chemioterapici. Sono oltre 33mila gli italiani ogni anno colpiti da un tumore del sangue e l'uso della tecnica chiamata CAR-T, ancora su un numero basso di pazienti, ha inoltre aperto la strada a un promettente strategia di cura, che potrebbe rivoluzionare il decorso e la prognosi di queste neoplasie maligne. Le CAR-T rappresentano una terapia destinata a pazienti selezionati, in particolare ad oggi sono state approvate in Italia per l'utilizzo nei pazienti affetti da leucemia linfoblastica e linfomi ad alto grado che non hanno risposto o sono ricaduti dopo aver ricevuto le terapie convenzionali per queste patologie (chemio e radioterapia).

Ma sembrano essere molto promettenti anche per altre malattie. «CAR-T è una immunoterapia che utilizza particolari globuli bianchi, i linfociti T, ingegnerizzati per attivare il sistema immunitario contro le cellule tumorali, come succede ad esempio per le infezioni- spiega Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE e Direttore Divisione di Ematologia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano- I linfociti T del paziente vengono prelevati e successivamente geneticamente modificati in laboratorio cper riconoscere le cellule tumorali».(A.Cap.)

