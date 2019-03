Tumore sparito con la cura del calore

Mario Fabbroni

Alte temperature per trattare le metastasi al fegato e al polmone. Con un risultato eccezionale: tumore sparito. La nuova frontiera contro le neoplasie è stata applicata a Padova, dove una donna di 84 anni è stata sottoposta alla terapia del calore (tecnicamente si chiama ablazione termica a microonde) per distruggere le cellule tumorali: tecnica applicata nella cura delle neoplasie del fegato e, da qualche tempo, validata anche su altri organi. Come, per esempio, il polmone e il rene.

Particolarità dell'intervento dei medici dell'istituto di Radiologia di Padova: è stato effettuato in due organi diversi (fegato e polmone) ma soprattutto in contemporanea e nella stessa seduta. La termoablazione con microonde - totalmente mininvasiva - è stata eseguita per via percutanea durante l'intervento realizzato agli inizi di marzo, arrivando direttamente all'organo malato in modo rapido grazie alla guida di strumenti d'indagine come TAC ed ecografia che hanno permesso di mirare e centrare il bersaglio con precisione attraverso l'inserimento di un semplice ago nella pelle. L'autentica novità tecnico-terapeutica sta quindi nell'applicazione delle microonde, al punto che l'anziana donna ammalata di tumore ha visto sparite le metastasi dopo appena due giorni di ricovero e senza alcuna complicanza.

«Bisogna curare la persona restituendola in tempi sempre più brevi alla sua vita normale - dice il profesor Emilio Quaia, che dirige il reparto dell'ospedale padovano -. In Italia si stimano 95.000 procedure di Radiologia Interventistica l'anno e studi europei prevedono che i ricoveri per procedure interventistiche saranno almeno il quadruplo entro il 2020. Gli interventi fatti a Padova in un'unica seduta su duplice organo, si propongono di essere sostitutivi o complementari alla chirurgia tradizionale e ai trattamenti medici in base alle lesioni tumorali».

La paziente di 84 anni aveva metastasi di circa 4 centimetri e 1 centimetri (rispettivamente in polmone e rene) originate da un tumore al colon già curato. «Siamo di fronte a una grande sinergia - dice il Governatore del Veneto, Luca Zaia - composta dalla capacità clinica dei sanitari, dalla loro voglia di non arrendersi mai, dalla disponibilità di macchinari di ultimissima generazione sui quali il Veneto investe di continuo cifre ingenti, non meno di 70 milioni di euro all'anno».

