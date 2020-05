Tumore al tempo del coronavirus

ROMA - Le persone con tumore temono di dover rinunciare a controlli ed esami, si sentono più esposte al rischio di contagio, contano sul supporto di famiglia ed amici. Sono alcune delle risposte emerse da una indagine del progetto La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere e che, grazie al supporto di 30 Associazioni, ha coinvolto ben 774 pazienti in tutta Italia. L'obiettivo della ricerca è stato far emergere il punto di vista, l'esperienza e le esigenze dei pazienti oncologici e onco-ematologici in questo difficile periodo. «L'idea di promuovere la ricerca è nata proprio grazie ai tanti pazienti, che si sono rivolti a noi durante la prima fase drammatica della pandemia, preoccupati e disorientati - dichiara Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna onlus e Salute Uomo onlus e coordinatrice del progetto - Paradossalmente i pazienti del Nord Italia, maggiormente colpito dal covid-19, hanno affermato di aver ricevuto più servizi rispetto a quelli del Meridione, dove invece la pandemia ha colpito molto meno. La criticità più evidente è la mancanza di referenti in grado di gestire dentro i centri di cura oncologici il percorso e l'ascolto dei pazienti. L'indagine vuole aiutare i decisori politici, attraverso l'analisi dei dati raccolti e la definizione di alcuni punti chiave, a elaborare precise Raccomandazioni', indispensabili per non penalizzare la qualità di vita durante la fase 2 e migliorare, sulla base dei bisogni, la presa in carico della cronicità».

La preoccupazione maggiore per i pazienti è dover rinunciare a esami e controlli di follow-up (34% delle risposte), il timore di essere più esposti al rischio di contagio a causa delle terapie (16%) e di non avere l'adeguata protezione in ospedale (15%). A livello nazionale il 36% dei pazienti dell'indagine lamenta la sospensione di esami e visite di follow-up.

Nella fase 2 l'obiettivo è ridisegnare i percorsi assistenziali: certezza delle cure, percorsi dedicati di accesso alle strutture sanitarie e assistenza domiciliare sono prioritari per la metà del campione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

