Tumore al seno: stop alla chemio

Antonio CapernaCHICAGO - Risparmiare la chemioterapia a circa 3mila donne italiane con tumore al seno. È quello che potrebbe accadere secondo i risultati dello studio Taylor x, presentato al Congresso americano di oncologia clinica ASCO, che ha riunito a Chicago oltre 40mila persone tra medici, associazioni, specialisti.Condotto su 10.273 donne con la forma più comune della malattia, ossia con recettori ormonali positivi, Her2 negativo, e con linfonodi ascellari negativi, afferma che la chemioterapia può essere evitata nel 70% dei casi di tumore del seno iniziale, con un test basato su 21 geni. Si tratta dello studio più grande mai condotto sulle terapie per il cancro al seno e dimostra che lo specifico gruppo di pazienti non ha bisogno della chemio dopo l'intervento chirurgico: non è stato infatti rilevato alcun miglioramento in termini di sopravvivenza libera dalla malattia quando la chemio era aggiunta all'ormonoterapia.L'Oncotype DX Breast Recurrence Score è un test genomico che esamina l'attività di alcuni geni all'interno di un campione di tumore e fornisce informazioni sulla biologia del singolo tumore al seno. Ciò può aiutare i medici a personalizzare il trattamento per ogni singolo paziente. Il test è stato convalidato per la sua capacità di prevedere il rischio di recidiva e la probabilità di trarre beneficio dalla chemioterapia nel tumore al seno invasivo. Misura, con un punteggio da 1 a 100 sulla base dell'espressione di 21 geni, il rischio di recidiva a dieci anni e individua quali pazienti possono trarre beneficio dalla chemio. È effettuato con una biopsia su un campione di tessuto: le donne con punteggio basso (0-10) dovrebbero ricevere solo ormonoterapia e quelle con punteggio alto (26-100) ormonoterapia più chemio.Prima del test, spiega il responsabile dello studio Joseph Sparano, dell'Albert Einstein Cancer Center di New York, «in un periodo di follow-up dello studio di 7,5 anni, si è evidenziato che la sola ormonoterapia non era meno efficace della chemio più ormonoterapia, nelle pazienti con punteggio 11-25, in termini di sopravvivenza e ricomparsa della malattia».Per Harold Burstein, esperto ASCO, questo studio «trasformerà la terapia e migliaia di donne potranno evitare la chemio con tutti i suoi effetti collaterali, continuando a raggiungere eccellenti risultati sul lungo periodo».Dello stesso avviso il professor Pierfranco Conte, direttore Unità di oncologia IOV di Padova, «questo studio va in aiuto di pazienti e medici per una condivisione delle scelte terapeutiche, aggiungendo un'informazione scientifica oggettiva importante, perché ora si può affermare che le pazienti con tali caratteristiche possono evitare la chemio».(leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®