Tumore al seno pazienti protagoniste

Antonio CapernaVENEZIA - Una diagnosi inaspettata sconvolge la vita di Alessandra, una giovane donna che si divide tra gli impegni professionali e i preparativi dell'imminente matrimonio. Sono i primi fotogrammi di La notte prima di Annamaria Liguori, cortometraggio d'autore, dedicato alle donne con tumore al seno metastatico, per la sceneggiatura di Davide Orsini, che è stato presentato in anteprima internazionale nell'ambito della 75a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia - sezione Venice Production Bridge.Liberamente tratto da una delle storie di pazienti, raccolte nell'ambito di Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico, campagna promossa da Pfizer in collaborazione con Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, ha l'obiettivo di far conoscere le esperienze delle donne che ogni giorno combattono con grande coraggio contro questa malattia.Sono almeno 30mila, in Italia, le pazienti che convivono con il tumore al seno metastatico, persone invisibili agli occhi dei media e dell'opinione pubblica, che ancora non trovano l'ascolto e l'assistenza di cui hanno bisogno. La campagna vuole ribadire l'importanza di garantire a tutte le donne che convivono con un tumore al seno in fase avanzata il diritto alla migliore qualità di vita possibile, l'accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il reinserimento lavorativo. Sebbene non esista ancora una cura risolutiva per questo tumore, le terapie mirate di ultima generazione sono oggi in grado di bloccare o rallentare la progressione della malattia garantendo al contempo una buona qualità di vita.«Il successo della campagna e la grande partecipazione dei pazienti dimostrano che si tratta di uno strumento efficace - afferma Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia - Gli eventi di piazza regionali, realizzati anche con il coinvolgimento di 129 Associazioni territoriali della nostra rete, sono stati un'occasione concreta di visibilità e di attenzione da parte di tutta la comunità, contribuendo a rompere il muro di ignoranza che circonda la malattia». La notte prima è disponibile per la visione online su www.voltatiguardaascolta.it, con tutte le storie e le informazioni sulla campagna ed è interpretato da Antonia Liskova, Francesco Montanari, Giorgio Colangeli, Imma Piro, Alessandro Bardani ed Emanuela Grimalda. Il brano musicale Adesso è di Diodato e Roy Paci. (leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®