Tumore al seno la nuova terapia

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Anche se non si può parlare di guarigione per le donne con un tumore al seno metastatico, grazie ai progressi della ricerca scientifica, la malattia è ora una realtà sempre più gestibile. Le nuove opzioni terapeutiche consentono un controllo sempre maggiore della fase definita sopravvivenza libera da progressione. Questo significa più tempo per le pazienti e una buona qualità di vita, perché si tratta di terapie con un livello di tossicità più contenuto ed effetti collaterali meno impattanti. In questo senso tra le novità appena disponibili e rimborsabili c'è ribociclib', inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4/6 (CDK 4/6), nuova classe di farmaci che, in aggiunta alla terapia ormonale nelle donne con tumore al seno avanzato HR+/HER2-, hanno dimostrato di migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale e di prolungare la sopravvivenza libera da progressione. Con la sua indicazione in prima linea rappresenta per queste pazienti un nuovo standard di trattamento.Accanto alla terapia è importante anche l'informazione. In questo senso si inserisce la Campagna È tempo di vita, che ha promosso l'altro giorno un evento di sensibilizzazione, illuminando di viola la torre dell'orologio di Palazzo Giureconsulti.La Campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione, promossa da Novartis in collaborazione con Salute Donna Onlus e la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) con il patrocinio di Fondazione AIOM, offre anche il sito web www.tempodivita.it, un decalogo sugli aspetti psicologici della patologia e un opuscolo a due percorsi di lettura, uno per il paziente, l'altro per chi le sta vicino, con consigli pratici per affrontare insieme la difficile esperienza del tumore.È il primo di una collana dedicata al tumore al seno avanzato, che nei prossimi mesi si arricchirà di altri prodotti editoriali. Sono state inoltre realizzate delle video pillole, brevi filmati che indicano quali comportamenti mettere in atto, per evitare l'isolamento di queste donne. (leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®