Tumore al seno: campagna informativa

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Nuove storie e nuove tappe per Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico, la campagna promossa da Pfizer in collaborazione con Fondazione AIOM, Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, che nel corso del 2017 ha raccolto e fatto conoscere i racconti delle donne. Dopo gli appuntamenti di Roma e Bari, sarà la volta di Padova nei primi giorni di luglio. A Roma nell'ambito della recente Race for the Cure sono state annunciate le 3 storie selezionate dalla giuria come rappresentative delle tante testimonianze raccolte attraverso il sito web www.voltatiguardaascolta.it: Poema sinfonico di Carla, La mia fetta di felicità di Isabella e Una giornata da metastatica di Nunzia. Sebbene non esista ancora una cura risolutiva per questo tumore, le terapie di ultima generazione sono in grado di bloccare o rallentare la progressione della malattia con una buona qualità di vita. «Evidenze incoraggianti arrivano dagli inibitori delle chinasi ciclina-dipendenti 4 e 6: si è dimostrato in grado di prolungare la sopravvivenza libera da progressione rispetto terapia antiormonale da sola o con placebo», dice Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.(A.Cap.)riproduzione riservata ®