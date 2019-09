Tumore al polmone ora c'è la web fiction

MILANO - Presentata in anteprima nazionale a Milano In famiglia all'improvviso, web fiction in dieci puntate tra dramma e commedia, realizzata per cambiare la narrativa sul tumore del polmone, malattia che coinvolge tutta la famiglia, raccontando le tappe del nuovo percorso di diagnosi e cura.

Il progetto, promosso da Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e WALCE - Women Against Lung Cancer in Europe onlus, con il supporto non condizionato di MSD Italia, è realizzato nell'ambito della campagna In famiglia all'improvviso. Combattiamo insieme il tumore del polmone.

Il percorso informativo proposto, ricalcato sull'esperienza reale di pazienti, familiari e caregiver, si articola in sei tappe, per combattere insieme il tumore del polmone, con l'obiettivo di aiutare a comprendere la tipologia di tumore e a condividere con il medico la terapia più appropriata. Gli episodi della webfiction sono pubblicati ogni settimana su www.infamigliaallimprovviso.it. (A.Cap.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

