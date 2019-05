TUFFO VIETATO

Paola Lo Mele

Era entrato all'interno della Fontana di Trevi per «celebrare» la bellezza storica e artistica del monumento. O, almeno, questa è stata la motivazione che un turista statunitense di 26 anni ha dato ai vigili di Roma quando ieri mattina lo hanno bloccato all'interno del celebre monumento. La scusa, quanto meno originale, non lo ha salvato però da una multa salata: il tuffo gli è costato ben 450 euro. «Fare il bagno qui è più bello che in piscina», urlava nei video. A raccontare l'episodio è stata la stessa polizia locale: «Alle 6.50 una pattuglia del I gruppo Centro Ex Trevi' della Polizia Locale di Roma Capitale ha bloccato un cittadino di nazionalità statunitense, che era appena entrato all'interno della Fontana di Trevi.

L'uomo, un turista di 26 anni originario di New York, ha dichiarato di non aver visto i cartelli indicanti il divieto e di volersi bagnare nella fontana per celebrare la bellezza artistica e storica del monumento. Gli agenti sono riusciti ad identificarlo dopo diversi tentativi, non solo perché privo di documenti ma anche perché non ricordava dove fosse il suo alloggio: al termine si è potuto procedere nei suoi confronti con la sanzione di 450 euro».

L'episodio è solo l'ultimo di una lunga serie: la fontana storica simbolo di Roma nel mondo è spesso presa di mira da impavidi bagnanti, spesso turisti, nonostante le sanzioni di centinaia di euro previste per chi viene sorpreso durante (o dopo) i tuffi. Che, peraltro, si accompagnano ad altri tentativi di sfregio per il monumento. Il gruppo dei caschi bianchi diretti dal comandante Maurizio Maggi, particolarmente attivo nel vigilare, a febbraio riuscì a bloccare una ragazza italiana di 19 anni, mentre stava eseguendo un'incisione con una chiave sulla base della Fontana degli Innamorati posta su un lato della Fontana di Trevi. La chiave fu posta sotto sequestro e la giovane, originaria di Anversa, fu denunciata per danneggiamento, dopo aver tentato invano di confondersi tra la folla. Nemmeno un mese prima era stato un cinquantenne polacco a tentare l'ingresso nella fontana monumentale. Anche in questo caso erano subito intervenuti gli agenti del I gruppo ex Trevi con una multa di 450 euro. Ora, con la bella stagione in arrivo, i vigili sono chiamati ad un impegno ancora maggiore perché i casi potrebbero aumentare.

Lunedì 27 Maggio 2019

