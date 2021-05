Tuffi, tintarelle e pranzo di fronte al mare. Nel primo fine settimana di sole e temperature oltre i 20 gradi, con il ritorno in zona gialla, i romani hanno preso d'assalto il litorale. Tra Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese si è registrata una vera e propria prova generale d'estate, anticipata di sette giorni, in attesa dell'avvio ufficiale della stagione balneare il 15 maggio. Solo il prossimo weekend, infatti, stabilimenti balneari e chioschi, dopo i servizi di ristorazione, potranno servire anche lettini ed ombrelloni, con tutte le disposizioni anti-Covid.

Intanto spiagge affollatissime - lunghissime le code sulle strade verso il mare - e ristoranti dal tutto esaurito. Molta gente, soprattutto famiglie con bambini, a passeggio anche lungo il porto canale a Fiumicino, il villaggio dei pescatori a Fregene e a piazza Anco Marzio ad Ostia. Controlli intensificati con un dispositivo interforze e sorveglianza in mare e a terra da parte della Capitaneria di porto di Roma. (F. Sci.)

