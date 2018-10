Tú sí que vales trionfa subito Belen, frecciatine ai suoi ex

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Con 4 milioni 761 mila spettatori e uno share del 28.8%, lo show di Canale 5 Tú sí que vales è stato il programma più seguito della prima serata tv di sabato. «Serata televisiva d'eccellenza con ascolti da capogiro», ha esultato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri per il debutto del talent show di Canale 5 con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. «Altissima qualità e intrattenimento di assoluto livello internazionale», aggiunge il direttore che fa i complimenti a Iva Zanicchi, «nuovo e irresistibile capo della giuria popolare, ai conduttori, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, alla regia di Paolo Carcano e Andrea Vicario e a tutto il team artistico e produttivo».Sul palco si sono susseguiti molteplici performer: illusionisti, rumoristi, giocolieri, cantanti, funamboli, mimi, ballerini, comici e molti altri. Accanto a talenti indiscussi si affianca, come di consueto, un circuito di gara parallelo: l'imperdibile e divertentissima Scuderia Scotti che premia gli artisti più «incompresi» ma molto divertenti e ironici.La prima puntata ha regalato subito tante emozioni e anche qualche perla di gossip, con Belen protagonista di qualche frecciatina ai suoi ex: «Devo prendermi un quarantenne, io me li prendo sempre più piccoli ma non vanno bene», ha commentato la showgirl argentina. Un chiaro riferimento ai suoi ultimi amori, Stefano De Martino e Andrea Iannone, più piccoli della showgirl di cinque anni. Belen è infatti nata nel 1984, mentre il ballerino e il pilota sono del 1989.