Trump stuzzica il coreano Kim: «Rinunci al nucleare e diventerà presidente di una grande potenza»

Un meeting attesissimo quello del 27 febbraio ad Hanoi, con il presidente americano Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong nei panni dei protagonisti assoluti. Si tratta del secondo incontro ufficiale fra i due capi di Stato (il primo si tenne lo scorso giugno), dopo le passate tensioni (e provocazioni) nucleari. Sul futuro della Corea del Nord lo stesso Trump ha twittato: «Il presidente Kim sa bene, forse meglio di chiunque altro che senza armi nucleari il suo Paese potrebbe velocemente diventare una delle grandi potenze economiche nel mondo. Per la sua posizione, per la sua gente (e grazie a lui) - prosegue il numero uno della Casa Bianca - la Corea del Nord ha un maggior potenziale per una rapida crescita rispetto ad altri Paesi!».

Lo stesso tycoon ha poi parlato delle celebrazioni per il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano il Giorno dell'Indipendenza scrivendo, sempre su Twitter, di quello che sarà «il più grande raduno della storia». Nel programma non mancheranno i classici fuochi d'artificio e, aggiunge Trump, «anche un discordo dal vostro presidente preferito, io!». Già rivelato anche il nome della manifestazione: Omaggio all'America. (L. Cal.)

