Trump rassicura: «Sto meglio» ma è giallo sulla sua salute

Enrico Chillè

È comparso pure in un video su twitter, dall'ospedale dove è ricoverato, giacca e camicia senza cravatta, per rassicurare gli americani: «Ora mi sento meglio - ha detto Trump, seduto a una scrivania con le bandiere dietro - i prossimi giorni saranno il vero test. Ma devo tornare perché dobbiamo fare ancora l'America di nuovo grande».

Per i medici dell'ospedale militari Walter Reed il presidente «potrebbe essere dimesso domani mattina», cioè oggi. Ma, incalzati dai giornalisti, hanno anche dovuto ammettere che i sintomi del presidente erano tutt'altro che lievi: Trump «ha avuto due episodi di caduta di ossigeno durante la sua malattia» e febbre alta, secondo Vanity Fair «fino a quasi 39 e mezzo». Per i media americani resta un velo di mistero sul reale stato di salute del presidente. I medici invece parlano di «quadro clinico stabile» dopo le cure con steroidi, Remdesivir e anticorpi monoclonali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA