Trump mette i dazi all'Europa

Mario FabbroniTrump-Merkel, storia di un feeling mai nato che ora diventa guerra aperta sul fronte del commercio internazionale. Perché il presidente Usa ha fatto sapere che - dalla mezzanotte - verrà applicato un dazio del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio provenienti dall'Europa. Che poi vuol dire soprattutto dalla Germania: il protezionismo americano colpirebbe infatti quasi 5 milioni di tonnellate di produzione made in Europe, di cui 3,4 milioni rappresentati da prodotti finiti e 1,5 milioni di prodotti semi-finiti e altri prodotti lavorati, come cavi e tubi.Un prezzo salato lo pagherà anche l'Italia, quinto esportatore verso gli Usa, con 212 mila tonnellate di prodotti finiti lo scorso anno. Per questo motivo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato «risponderemo con ogni mezzo» alle provocazioni statunitensi, allineandosi alla Merkel («I dazi Usa non rispettano le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio»), agli industriali tedeschi («Trump miope e autolesionista») e al presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Junker («Gli Usa «non ci lasciano altra scelta, imporremo dazi anche su molti loro prodotti»).È toccato a Wilbur Ross, il segretario americano al Commercio, dare la comunicazione ufficiale dell'imposizione ai Paesi europei ma anche a Messico e Canada. Al vetriolo la controreplica della commissaria europea al Commercio Cecilia Malmstroem: «Gli Usa hanno cercato di utilizzare la minaccia di restrizioni al commercio per ottenere concessioni dall'Ue. Non è il modo in cui noi conduciamo gli affari. E di sicuro non tra partner, amici ed alleati di lunga data». Se non è la risposta ad una dichiarazione di guerra, poco ci manca.Lapidaria nella sua crudezza Perrin Beatty, presidente della Camera di commercio canadese: «Le nostre aziende fanno pressione perché il governo Trudeau risponda subito e con fermezza».riproduzione riservata ®