Trump fa 20 passi in Corea del Nord

Storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un al villaggio di Panmunjom, il valico nella zona demilitarizzata che divide le due Coree: al tycoon sono bastati venti passi, posati e lenti, per entrare nei libri di storia come il primo presidente americano in carica ad aver mai calpestato il territorio della Corea del Nord. I colloqui sulla denuclearizzazione, poco citata da Trump a favore di più generici «negoziati», ripartiranno in due o tre settimane. Ma i pochi minuti preventivati per una stretta di mano e un saluto sono diventati oltre un'ora di tempo trascorso insieme, in un via vai sulla linea di demarcazione che, dopo il blitz di Trump al Nord (inseguito dalla figlia Ivanka e dal marito Jared Kushner), ha portato Kim al Sud per i 45 minuti di colloquio privato con l'inquilino della Casa Bianca nella Freedom House. Mentre il presidente sudcoreano Moon Jae-in è apparso più volte per fare gli onori di casa.

È stato Trump a chiedere a Kim se poteva attraversare la linea di confine intercoreana quando i due si sono incontrati sul cordolo di cemento di demarcazione: lo ha raccontato lui stesso quando gli è stato chiesto di ricostruire le prime fasi dell'incontro. «Vorresti che attraversassi il confine?», ha chiesto al leader nordcoreano. «Lui ha risposto che ne sarebbe stato onorato». «L'onore è tutto mio», ha replicato il presidente Usa.

Trump dirà più volte dopo, anche via Twitter, di essere stato «orgoglioso di aver oltrepassato la linea»,

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA