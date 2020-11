Trump-Biden, ecco il voto che vale la Casa Bianca

Potrebbe non essere un duello all'ultimo voto. Almeno secondo i sondaggisti: osì il New York Times colloca lo sfidante democratico Joe Biden avanti rispetto al Presidente Trump in quattro Stati chiave per l'elezione alla Casa Bianca: Arizona (+6), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11). Tutti e quattro gli Stati furono infatti vinti da Trump nel 2016 contro Hillary Clinton.

Ma guai a dare per morto il tycoon. Lo show infatti potrebbe avere anche un esito a scoppio ritardato. All'alba della notte più lunga quasi certamente non ci sarà il Presidente eletto. Il voto per posta, che stavolta ha coinvolto ben 93 milioni di americani (soprattutto giovani), viene solitamente scrutinato per ultimo rispetto alle schede votate direttamente ai seggi. Addirittura ci sono Stati come la Pennsylvania dove le legge offre tempo per il conteggio dei voti postali fino al 6 novembre. Ed è proprio lì, nelle lettere-voto spedite, che il democratico Biden vanta un serbatoio che appare come decisivo (61 a 35) mentre chi si esprimerà live mette Trump in netto vantaggio (61 a 32). Per rendere più appassionante la contesa, ecco che The Donald viene dipinto come in grandissima rimonta in alcuni Stati-chiave. E va sottolineato che spesso non serve avere la maggioranza delle preferenze totali (Hillary Clinton lo sa bene) quanto raggiungere quei 270 voti elettorali necessari per gridare alla vittoria finale. (M.Fab.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

