Trullo, nuovo rogo doloso

«Ancora un incendio doloso al Trullo. A distanza di pochi giorni dalle 4 autovetture andate a fuoco in Viale Ventimiglia ieri notte altri 7 ciclomotori e 3 autovetture date alle fiamme in Via del Trullo 176 e 134», così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo Fratelli d'Italia e Vice Presidente Affari Generali Municipio XI.«Questa volta oltre ai danni alle vetture e ciclomotori andate a fuoco anche due insegne di attività commerciali fronte strada - prosegue Garipoli - Tali episodi seguono quelli di raccoglitori rifiuti andate a fuoco nei quartieri Portuense e Marconi. Fenomeno non più accettabile. Ora basta. Immediata una nota al Presidente del Municipio XI per un consiglio straordinario sulla sicurezza e richiesta di un sistema di video sorveglianza ed un esposto al Gruppo XI Marconi Polizia Locale». Predisposta una speciale task force per evitare che il fenomeno prosegua ulteriormente.