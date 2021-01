Truffe agli anziani durante il lockdown «Dacci i soldi, tuo figlio sta morendo»

Enrico Chillè

Si fingevano, al telefono, marescialli dei carabinieri o avvocati. In realtà erano solo truffatori senza vergogna che volevano raggiare anziani. Alle vittime dicevano che un loro parente aveva avuto un grave incidente stradale e che, per evitare guai giudiziari, andava subito pagata una certa somma come risarcimento. Nelle telefonate veniva concordato un appuntamento con dei riscossori, che si presentavano direttamente a casa e che, in alcuni casi, approfittavano della distrazione degli anziani anche per rubare gioielli. Se poi gli anziani non potevano pagare le cifre richieste, dell'ordine di alcune migliaia di euro, i componenti della banda si facevano consegnare oro, gioielli e altri oggetti di valore. Le truffe erano iniziate già nel 2018 ed erano continuate fino a poco tempo fa: neanche il lockdown di marzo e aprile aveva fermato l'attività della banda.

A organizzare le truffe a domicilio erano sette persone, tutte residenti tra Napoli e provincia e imparentate tra loro. Con lo stesso modus operandi (prima individuavano gli anziani soli e poi dall'indirizzo riuscivano anche a risalire al numero di telefono), la banda aveva messo a segno diversi colpi non solo a Roma, specialmente nei quartieri di San Giovanni e Appio-Latino, ma anche in alcuni centri del Friuli-Venezia Giulia. Le truffe accertate finora sono 39, per un bottino di circa 40mila euro in contanti e di 100mila euro in oro e gioielli. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, era iniziata nel luglio del 2018 e ha coinvolto i carabinieri di piazza Dante e i poliziotti di San Giovanni, oltre ai carabinieri di Monfalcone per quanto riguarda le truffe in Friuli-Venezia Giulia.

A due anni e mezzo dall'inizio delle indagini, condotte tramite servizi di osservazione e analisi dei tabulati telefonici, sono arrivate ieri le misure cautelari a carico delle sette persone ritenute responsabili delle truffe. I componenti della banda, fermati all'alba di martedì, sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, estorsione, furto e circonvenzione di persone incapaci, con l'aggravante della minorata difesa per via dell'età avanzata delle loro vittime.

