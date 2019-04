Truffati dalle banche, soldi subito basta l'Isee con meno di 35 mila euro

Mario Fabbroni

I truffati dalle banche avranno un accesso automatico ai rimborsi tramite il Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir), al quale si potrà accedere se si possiede un patrimonio immobiliare inferiore ai 100mila euro nel 2018 oppure con un reddito imponibile inferiore ai 35mila euro lordi (sempre nel corso dello scorso anno).

Chi rimarrà fuori da questi parametri, dovrà invece passare per un arbitrato rapido che - attraverso la tipicizzazione dell'illecito, contrattuale o extra contrattuale - definirà appunto l'entità dell'eventuale rimborso.

Ecco i criteri base con cui sembra chiusa l'accesa diatriba tra Salvini e Di Maio con il ministro Tria. La linea passata però viene attribuita proprio a Tria ed ai tecnici del Mef (Ministero economia finanze) che non hanno mai avallato i rimborsi generalizzati (piccoli risparmiatori e società che invece fanno business con le speculazioni) perché avrebbero comportato un'infrazione da parte della Ue, configurandosi l'ipotesi di un aiuto di Stato.

Le vere novità sono nell'allargamento della platea degli indennizzi diretti con il passaggio dall'Isee al reddito imponibile e nella tipicizzazione degli illeciti per accelerare l'arbitrato. Per il resto, invece, nulla cambia: ai risparmiatori azionisti verrà riconosciuto il 30% di quanto perso, agli obbligazionisti subordinati il 95%. Stesso trattamento per chi passerà attraverso l'arbitrato, ma chiaramente con tempi allungati. Secondo i numeri del Mef, almeno il 90% del totale di circa 200mila risparmiatori passerà per gli indennizzi diretti.

