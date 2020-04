Truffa del virus Ama in Procura

Finti operatori Ama, che chiedono fino a 100 euro per il ritiro dei rifiuti indifferenziati delle famiglie con pazienti positivi al Covid-19 o in quarantena fiduciaria dopo essere rientrati dall'estero. Una vera e propria truffa contro i cittadini, che finisce però per danneggiare anche la stessa municipalizzata capitolina. Per questo motivo, dopo la denuncia di Leggo, Ama ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti alla Procura di Roma.

Per l'emergenza coronavirus, Ama aveva deciso un piano speciale per le famiglie in isolamento: sospensione della differenziata e ritiro dell'indifferenziato, senza alcun costo aggiuntivo per l'utenza. Qualche truffatore ne ha però approfittato per telefonare e chiedere pagamenti non proprio irrisori: da 50 a 100 euro per ciascun ritiro. Ama, che è evidentemente parte lesa, ha quindi deciso di intraprendere l'azione legale. La speranza ora è che le indagini possano chiarire chi si sia appropriato delle liste delle famiglie in isolamento per tentare poi la truffa.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA