Truccarsi a tinte forti

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si accende l'estate ed anche il make up di fa più intenso e vivace, anche per chi rimane in città e sogna mete esotiche.Ecco allora che il tropical mood accompagnato al technicolor diventano protagonisti nel trucco, che si arricchisce di sfumature audaci, super colorate, vitaminiche. Perfette per amplificare il buonumore.Lo sguardo ammalia con toni forti come il rosso, il giallo e il verde, che incorniciano gli occhi dandogli ancora più intensità, sia con ombretti che con eyeliner. L'incarnato si fa bronzeo, come da tintarella, e le labbra, dipinte con colori vitaminici somigliano a gustosi frutti tropicali.Pat McGrath, make up artist di fama internazionale, tanto che il maquillage che crea per le passerelle fa sempre tendenza, propone una palette di ombretti audace di Clio Makeup, che vede il fucsia, il giallo, il blu elettrico e il ciliegia che illuminano lo sguardo. Dior, Nars e Smashbox propongono palette da borsetta dalle sfumature intense e glamour.Il focus si sposta poi sulle labbra, dove i toni si schiariscono. Dolce & Gabbana con la sua linea Zest ha pensato a Sicily, lipstick che hanno le nuances degli agrumi. È disponibile in versione aranciata o giallo. È arancio anche il rossetto gioiello firmato Kat Von D. A far pendant con il make up ci sono anche le unghie. Tutti i grandi marchi si sono sbizzarriti con colori accesi, tipici dei ghiaccioli estivi. Chanel ha pensato, oltre al giallo, ad un verde acqua trés chic. (A.Vil.)riproduzione riservata ®