TROVATO UN FUCILE A UN VICINO DI 88 ANNI

Attimi di panico la notte tra venerdì e sabato in un'area all'aperto in via San Teodoro, al centro di Roma, concessa per una festa privata a cui stavano partecipando trenta persone circa. Il dj è stato ferito a una spalla con un proiettile. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Comando di Piazza Venezia. L'uomo, un francese di 41 anni, è stato ricoverato in ospedale dove è stata accertata la presenza nella spalla di un pallino metallico (piombino) di circa 5 millimetri di diametro, sparato verosimilmente da una carabina ad aria compressa. È probabile che i colpi esplosi siano stati due, di cui uno solo ha colpito il cittadino francese.Per la traiettoria ipotizzata e dopo un accertamento alla banca dati, per verificare le persone che detenevano armi nei paraggi, i carabinieri hanno focalizzato l'attenzione in un appartamento di uno stabile vicino di proprietà di un 88enne pensionato romano. Ispezionando la sua abitazione, i carabinieri hanno trovato una carabina ad aria compressa che spara piombini, con l'ottica da mira di precisione montata e appoggiata a un mobile all'interno di una stanza la cui finestra affaccia sull'area della festa. L'anziano, oltre la carabina, deteneva anche 10 fucili da caccia con relativo munizionamento e non custoditi come previsto dalla legge. L'88enne per ora è stato denunciato per omessa custodia delle armi, che gli sono state tutte sequestrate.