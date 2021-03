Trovato un cadavere in un bar Indaga la squadra omicidi

Emilio Orlando

Giallo a Centocelle. Il cadavere di un uomo è stato trovato in una pozza di sangue nel bagno di un bar in via delle Ninfee 24. La vittima sarebbe un dipendente. La macabra scoperta, è stata fatta da due persone che sono state ascoltate dagli investigatori fino a notte fonda. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. A dare l'allarme alla polizia del commissariato Prenestino e al 118 le due persone che sono state portate in questura. La scientifica ha effettuato il sopralluogo dentro l'attività per raccogliere elementi utili a chiarire il mistero. Nessuno degli abitanti della strada ha visto né sentito nulla.

Sgomento e preoccupazione tra i residenti preoccupati per quanto accaduto: «Non viviamo più tranquilli, furti, rapine e aggressioni sono all'ordine del giorno, senza contare la continua presenza di spacciatori nel quartiere che vendono eroina». Nel 2019 alcuni pub della zona furono bersaglio di raid incendiari da parte di malviventi di nazionalità marocchina. Poco lontano dal bar, dove ieri sera è stato scoperto il cadavere, nel 2008 venne assassinato a colpi di pistola, mentre si trovava in macchina a piazza delle Camelie, Umberto Morzilli, un immobiliarista vicino ad Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana.

Martedì 30 Marzo 2021

