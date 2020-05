TROVATO NASCOSTO NEL RIPOSTIGLIO DELL'APPARTAMENTO DEI GENITORI

Non ha saputo resistere al tradizionale pranzo in famiglia del 1° maggio e così è stato scoperto e arrestato dai poliziotti, che lo hanno trovato nascosto nel ripostiglio della casa dei genitori. L'uomo, un 29enne romano, era ricercato per una rapina compiuta lo scorso 13 febbraio in un bar tabacchi di Anzio da 3 persone, con passamontagna e pistola, che aveva fruttato un bottino di circa 7mila euro.

Gli investigatori, con l'ausilio della Polizia Scientifica, sono risaliti al 29enne grazie a una impronta lasciata su un monitor che l'uomo aveva scaraventato a terra durante la rapina. Sono scattate quindi le indagini per la ricerca del rapinatore per il quale, nel frattempo, il Giudice del Tribunale di Velletri aveva ordinato la cattura e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il 29enne però nel frattempo si era reso irreperibile.

I poliziotti, sospettando che per il 1° maggio l'uomo sarebbe tornato a casa per festeggiare con i parenti, sono andati a casa dei suoi genitori e lo hanno trovato nascosto dentro un ripostiglio. Il rapinatore si trova ora nel carcere di Velletri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

