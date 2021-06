Trovato morto il rambo no vax delle Fiandre

Lo hanno trovato morto in mezzo ad una foresta del nord delle Fiandre, ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Il soldato belga 46enne Jurgen Conings, soprannominato il Rambo delle Fiandre, con idee di estrema destra e militante no vax probabilmente si è ucciso. L'uomo aveva rubato delle armi militari e aveva quindi fatto perdere le sue tracce il 17 maggio scorso con il proposito dichiarato di voler compiere attentati contro le autorità politiche e sanitarie del suo Paese, colpevoli a suo dire di aver dato credito al «complotto» sul Covid-19 e proponendosi come braccio armato della vendetta negazionista. Alto, muscoloso e tatuato, testa rasata, veterano di missioni in Afghanistan, in Iraq e in Kosovo, il Rambo belga si era convertito a idee radicali di destra, xenofobe e razziste, oltre che negazioniste del coronavirus ed era considerato molto pericoloso e bollato come potenziale terrorista dall'intelligence belga.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

