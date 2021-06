Trovato l'accordo: al Copasir va Urso

Alla fine la soluzione accontenta tutti. Tranne la Lega che diserta la seduta. Adolfo Urso, appena nominato presidente del Copasir in sostituzione del dimissionario Raffaele Volpi (che ha rimesso il mandato di presidente lo scorso 20 maggio) incassa i voti di M5s, che ha tre membri a San Macuto, di Fi (due), del Pd e di Iv. Sette voti in totale, che sono uno in più di quanto basta (servivano sei preferenze) per l'investitura alla guida del Comitato di controllo dei servizi italiani, ruolo chiave e di snodo delle più delicate vicende che riguardano la sicurezza del paese.

Esce sconfitto Salvini, che ribadisce come la soluzione sarebbe dovuta passare per le dimissioni di tutti i membri. Dal canto suo Giorgia Meloni si augura che «presto la Lega torni presto a collaborare nel Copasir». (M.Fab.)

