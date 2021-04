Trovato con 10mila dosi di shaboo

Dalla cocaina allo sballo sintetico più potente al mondo. Droghe etniche sempre più di moda, anche nella Capitale. Dopo il sequestro di shaboo, avvenuto a San Basilio nei giorni scorsi, ieri un altro maxi sequestro alla Romanina da parte degli agenti del commissariato.

Non più soltanto i Casamonica a gestire lo spaccio nel quartiere, feudo del clan sinti più temuto a livello nazionale, ma anche la malavita cinese che ha stabilito in città diversi luoghi ove è possibile acquistare le dosi di cloridrato di metanfetamina. Quel via vai di persone in un appartamento di via Grottaminarda ha insospettito i poliziotti che hanno fatto irruzione trovando 1126 grammi pari a 10.000 dosi di shaboo per un valore di circa 300.000 euro che al narcotest è risultata pura al 94%. (E.Orl.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA