Trovato agonizzante il campione della pizza

Aveva il cranio sfondato ed il corpo immerso in un lago di sangue. Giallo a Lavinio sul litorale romano nel comune di Anzio dove Salvatore Chierchia famoso pizzaiolo in ambito internazionale e vincitore di un titolo mondiale ai campionati della pizza è stato trovato in fin di vita a pochi passi dalla caserma dei carabinieri.

L'uomo prima di perdere definitivamente i sensi ed entrare in coma, è riuscito a richiamare l'attenzione di un passante che lo ha soccorso ed ha chiamato i soccorsi. Un rebus per i detective del nucleo operativo della compagnia anziate, che indagano a trecento sessanta gradi senza tralasciare per il momento nessuna pista. Le ipotesi investigative spaziano dalla rapina degenerata, all' aggressione durante un litigio ma non si esclude nemmeno che Chierchia possa essere stato colto da un malore. La ferita molto profonda, secondo i medici che lo hanno trasportato in ospedale potrebbe essere compatibile con una violenta aggressione. I fatto è avvenuto a metà strada tra l'abitazione del campione e la pizzeria che si trova nella zona di Lavinio mare, che l'uomo gestisce insieme ad un altro socio in affari. Gli investigatori hanno ascoltato i residenti della zona ed hanno acquisito i filmati di alcune telecamere di video sorveglianza presenti nell' isolato di villette. Gli abitanti di Lavinio puntano il dito sulla dilagante criminalità predatoria che da qualche tempo semina il terrore nella tranquilla località balneare a pochi chilometri da Roma.

«Questo comprensorio di villini sta in un quartiere dove rapine furti e scippi sono molto frequenti racconta C. S. proprietario di un'abitazione a due piani che utilizza come casa al mare durante l'estate. L' area è insicura per la folta presenza di stranieri irregolari che la popolano. Non mi meraviglierei se ad accoppare quel poveretto fosse stata qualche banda di malviventi dell'est che gira nella zona e che rubano nelle dimore estive disabitate durante l'inverno». La vittima è ricoverata in sala rianimazione all' ospedale di Anzio, dove oggi i medici scioglieranno la prognosi e proveranno a svegliarlo. Solo allora potrà essere interrogato, dai carabinieri e ricostruire i punti ancora oscuri di una vicenda non del tutto chiara. Fondamentale sarà anche la visione dei video di sorveglianza dove l'aggressore potrebbe essere stato immortalato. Salvatore Chierchia venne incoronato campione del mondo dallo chef pluristellato Heinz Beck, quando brevettò la pizza, profumo di mare.(E. Orl.)

