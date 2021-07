Trova l'amante a letto con la sua donna e lo accoltella

Ha anticipato il rientro a casa ha trovato una sgradita sorpresa: la porta sbarrata. Preoccupato per la compagna che, non rispondeva alle chiamate, ha scavalcato dal balcone ed ha trovato la donna a letto con l'amante. Accecato dalla gelosia, l'uomo ha preso un coltello da cucina con la lama lunga 30 centimetri ed ha accoltellato il rivale in amore. È stata proprio la scena di un uomo nudo con la testa insanguinata che scappava per le scale condominiali di via Pergola, a San Basilio, inseguito da un altro con il coltello in mano, a far scattare l'allarme dei residenti. Il peggio è stato evitato grazie all'intervento della pattuglia della stazione di San Basilio, agli ordini del luogotenente Salvatore Militano, che hanno arrestato Marouane Chabbi di 32 anni. Ieri mattina, davanti alla V sezione penale, c'è stata la convalida dell'arresto e per l'operaio è scattato l'obbligo di firma. «Era già successo altre tre volte e l'avevo perdonata», si è difeso l'imputato davanti al giudice. (E.Orl.)



