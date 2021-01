Troupe Rai assalita presi due Irriducibili

Un barbaro pestaggio ad una giornalista Rai e ad un operatore. Stavano raccontando, per la trasmissione televisiva Storie Italiane in onda su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele, quello che avveniva nel periodo prenatalizio a Ponte Milvio dove erano stari segnalati assembramenti di giovani intorno ai locali della Movida. La troupe che stava filmando senza riprenderli in viso alcuni avventori di un chiosco sono stati aggrediti da una decina di persone che li hanno presi a calci e pugni non risparmiando nemmeno una donna.

Contusioni e ferite al petto, traumi in viso e vistose escoriazioni ai due operatori del servizio pubblico, gli sono costati quindici giorni di prognosi ciascuno. Le indagini congiunte, dei poliziotti della digos e dei carabinieri della compagnia Trionfale, hanno permesso di identificare due dei picchiatori del branco, Franco Costantino di 49 anni e Andrea Ruggiero Isca di 30, appartenenti alla tifoseria Ultras laziale.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 05:01

