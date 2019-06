«Troppi senza lavoro e giovani da mantenere»

Rosario Trefiletti, presidente di Indagini 3-CentroConsumatori, che cosa pensa dei dati Istat?

«Siamo in una situazione molto pesante. I consumi sono al palo, sono più bassi rispetto al 2007 quando la crisi ancora non era arrivata. E intanto le diseguaglianze stanno crescendo ancora di più tra Nord a Sud».

Non si salva niente?

«Non si registrano variazioni per i consumi alimentari, che restano stabili. Però si tratta di consumi considerati anelastici perché in un certo senso non subiscono variazioni: le persone devono comunque mangiare. Inoltre aggiungo che avere i consumi alimentari stabili non è comunque un buon segno: dal 2007 c'è stata un'inflazione del 14%, quindi avremmo dovuto avere consumi leggermente superiori. Se abbiamo le stesse cifre vuol dire che i consumi sono stati ridotti».

Gli altri settori?

«Viviamo una riduzione forte dei consumi in generale: il caso delle auto è clamoroso, ci sono percentuali di perdita massicce. Inoltre su base territoriale c'è una diseguaglianza importante: i consumi si mantengono al Nord, ma al Sud vanno molto giù».

Perché?

«Abbiamo rilevato che i consumi sono strettamente collegati con il tasso di disoccupazione che, rispetto al 2007, è raddoppiata passando dal 6,2% al 10,7% del 2018. La disoccupazione non solo fornisce meno redditi e quindi meno consumi ma in più ha un alto tasso di giovani a casa. Quindi costringe le famiglie a fare welfare per i figli disoccupati: abbiamo stimato una spia media mensile di circa 400 euro a famiglie, per mantenere i figli senza lavoro».(L.Loi.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA