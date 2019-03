Troppi insulti e polemiche anche Nzonzi via dai social

ROMA - Dopo Allegri anche Nzonzi esce dai social, almeno per qualche tempo. Troppi insulti, troppe polemiche. Così il centrocampista francese, escluso da Deschamps nelle ultime convocazioni, ha deciso di congelare i suoi profili Twitter e Instagram presi d'assalto dai tifosi romanisti negli ultimi mesi. Nelle prossime settimane, visto il ritorno di De Rossi e Pellegrini, Nzonzi dovrebbe perdere anche il posto da titolare. L'addio di Monchi, che lo ha portato da Siviglia per 27 milioni, porterà alla cessione del francese. La sua preferenza resta la Premier visto che il figlio vive a Londra con l'ex moglie, ma per ora c'è solo l'offerta del Marsiglia. Rinnovo in vista, invece, per Kolarov che ha rifiutato il ritorno al Partizan Belgrado e che dovrebbe restare con la nazionale serba nonostante l'affaticamento al flessore. (F.Bal.)

