Troppi alunni e un solo istituto Valle Galeria, mancano le classi

Scuola da tutto esaurito, a Ponte Galeria i bambini sono diventati troppi per un unico istituto e così restano fuori dalle iscrizioni. La soluzione, per ora, è che ogni giorno si debbano spostare di 15 km da casa. Sembra impossibile, in tempi del calo demografico, ma a Roma accade che nella zona della Valle Galeria non ci siano aule per tutti: ne sanno qualcosa le mamme che, ieri mattina, si sono riunite per raccogliere 500 firme per una petizione alla volta del Campidoglio.

La storia, purtroppo, va vanti da anni tanto che ora, oltre ai bimbi rimasti materialmente fuori dalle iscrizioni, se ne sommano tutti quelli che hanno deciso di cercare direttamente posto altrove. Magari proprio vicino al lavoro di mamma e papà perché sanno che comunque, per loro, vicino casa non c'è posto. L'unica scuola disponibile infatti è l'Istituto comprensivo Fratelli Cervi ma quest'anno, nonostante tanti si siano già spostati, restano fuori ancora 19 bambini: 12 vorrebbero il tempo pieno e 7 il modulare, quindi mezza giornata. Qualora l'ufficio scolastico concedesse l'attivazione di una nuova sezione, non metterebbe tutti d'accordo. Intanto la scuola scoppia: si sono formate classi da 25 bambini, compresi i ragazzi disabili, la classe quinta si è spostata alle medie e sono stati sfruttati tutti gli spazi.

«Solo il teatro resta libero denuncia Angelo Vastola, consigliere Pd del municipio 11 ho perfino proposto di smantellare la cucina delle scuole medie per ospitare un'altra classe. Siamo al collasso. I bambini rischiano di dover andare nella scuola di Casetta Mattei ma dista 15 km, è assurdo. Il Campidoglio deve terminare la scuola di via Mazzacurati a Corviale, è quasi pronta ma i lavori sono fermi».

Ponte Galeria si popola continuamente di coppie giovani ed ha un tasso di natalità superiore dell'8% rispetto al resto del municipio. Non solo, confina con territori nelle stesse condizioni: dalla giovane Parco Leonardo all'area di Fiumicino dove, infatti, l'amministrazione sta facendo i conti con le aule che mancano.

