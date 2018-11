Troppa grazia se Alba vede la Madonna

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si picchiano, si prendono per i capelli, ingaggiano un corpo a corpo surreale ed esilarante che sintetizza lo spirito e la forza del film. Sono Alba Rohrwacher nei panni di Lucia, una mamma single che cerca di far quadrare i conti col suo lavoro di geometra, e Hadas Yaron in quelli nientemeno della Madonna. Proprio la Madonna, la vergine Maria. Gianni Zanasi ci ha abituato a un cinema lieve e profondo allo stesso tempo, ad atmosfere surreali e personaggi che somigliano solo a loro stessi, e con Troppa grazia conferma il suo stile e la sua libertà.Una boccata d'ossigeno che se ne infischia di convenienze e narrazioni omologate e si permette persino di materializzare la Madonna in una storia ecologista che parla di precarietà lavorativa ed esistenziale. E per di più di farla trattare da profuga, tanto che Lucia vorrebbe liberarsene con 5 euro. C'è grazia in Troppa grazia, e ci sono risate e riflessioni, basta crederci e sapersi abbandonare al mistero di una commedia che mescola le rivendicazioni di un lavoro umiliato e il desiderio di affidarsi a qualcosa di superiore e puro. (M. Gre.)TROPPA GRAZIAdi Gianni Zanasi