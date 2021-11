Troppa folla, nella notte chiuse alcune piazze in centro

Troppa folla in diverse piazze del centro storico di Roma e nelle zone della movida. Nella notte tra sabato e domenica, specie a Trastevere, si è reso necessario chiudere alcune piazze. I vigili urbani, in più occasioni, sono intervenuti per contrastare la formazione di assembramenti: in particolare nel Centro Storico, San Lorenzo, Ponte Milvio, Rione Monti e Trastevere. Controlli sono stati svolti «anche per verificare il rispetto delle disposizioni relative al green pass».

È stato un fine settimana di intensi controlli nelle zone della movida della Capitale, finalizzati ad arginare eventuali fenomeni di illegalità, degrado e inottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19. Le operazioni hanno riguardato diversi quartieri della Capitale e portato all'esecuzione di tre sanzioni per violazione del regolamento comunale di polizia urbana. A Trastevere, infine, si sono verificati due arresti: a finire in manette un 25enne libico e un marocchino di 32 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. I due sono stati sorpresi mentre vendevano hashish in strada.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA