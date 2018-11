Tromba d'aria su Salerno, danni alla Reggia di Caserta Paura a bordo di tre treni

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al Sud ieri è stato il giorno delle trombe d'aria e dello spavento. Gigantesca quella abbattutasi sulla linea costiera di Salerno, intorno alle 14.20: l'impressionante vortice è stato avvistato anche a distanza di chilometri, provocando apprensione e ribaltando decine di container nel porto. Le immagini sono diventate virali sui social network.Un forte nubifragio abbattutosi su Caserta ha causato il distacco di una porzione di foglia di acanto dal capitello della facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato ultimato nel 2016.Arte ferita e, purtroppo, anche alcune persone ferite. Quelle che si trovavano a bordo del treno locale Catanzaro Lido-Crotone: il vento ha sballottato il convoglio mandando in frantumi diversi finestrini senza farlo uscire dai binari. Deragliato (senza feriti) un convoglio in transito sulla tratta Casarano-Novoli, nel leccese. Un tronco d'alberro ha investito ancora un altro treno dopo una tromba d'aria formatasi all'alba in Salento, mentre una seconda tromba d'aria (verso le 11) ha scoperchiato case e causato un ferito tra Taurisano, Casarano e Ugento. (M.Fab.)