Triste primato per le ferrovie romane che trasportano ogni giorno decine di migliaia di pendolari. È stato presentato da Legambiente il trofeo Caronte 2019, il dossier dell'associazione ambientalista che, con un nome inspirato a quello del traghettatore dantesco, elenca le peggiori linee di trasporto pubblico d'Italia. Anche quest'anno Roma non si smentisce piazzando tra le prime dieci due linee: la ferrovia Roma-Viterbo e la Roma-Lido.

Il premio per il peggior servizio va alla Roma-Viterbo, che da piazzale Flaminio attraversa i quartieri e i comuni a nord della capitale con frequenti e notevoli inconvenienti per i pendolari. Dopo anni dunque questa tratta scalza la comunque disastrata Roma Lido che rimane al secondo posto, mentre terza peggiore è la Roma Termini-Centocelle.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

