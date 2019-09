TRIPADVISOR NO FAKE

Mario Fabbroni

Oramai è diventata una mania, anzi intere schiere di persone nel mondo non si orienta più a tavola e in hotel senza leggere prima i commenti lasciati su TripAdvisor. Non a casio 66 milioni di recensioni sono state inviate nel 2018 dalla community globale di viaggio. Ognuna è stata analizzata utilizzando una tecnologia avanzata di individuazione frodi, così 2.7 milioni di post finiti nella rete dei moderatori dei contenuti.

Risultato: il 4.7% di tutte le recensioni inviate al sito è stato respinto o rimosso dalla tecnologia avanzata di analisi di TripAdvisor, oppure manualmente dal team di moderazione. Mentre il 2.1% è stata giudicata falsa e la maggioranza di queste (73%) è stata bloccata prima di essere pubblicata. «Il che significa che abbiamo impedito che più di 1 milione di recensioni false fossero mai pubblicate su TripAdvisor», sostiene il report trasparenza.

«Essere certi che TripAdvisor sia una piattaforma fidata è una massima priorità per noi. Negli anni abbiamo continuato a fare progressi con i nostri sistemi avanzati di individuazione delle frodi, ma è una battaglia quotidiana e siamo ancora lontani dall'essere completamente soddisfatti» ha dichiarato Becky Foley, Senior Director of Trust & Safety at TripAdvisor. Dal 2015

TripAdvisor ha bloccato l'attività di più di 75 siti che tentavano di vendere recensioni, incluso un individuo che l'anno scorso è stato condannato a 9 mesi di carcere dal Tribunale di Lecce.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

